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"Колос" здобув другу поспіль перемогу в УПЛ і впритул наблизився до зони єврокубків (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Колос" здобув другу поспіль перемогу в УПЛ і впритул наблизився до зони єврокубків (відео)

Фото: УПЛ

Команда з Ковалівки подужала "Інгулець".

"Колос" обіграв "Інгулець" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Києві завершився з рахунком 0:1.

Переможний гол ковалівці забили наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині Вадим Мілько вразив ворота суперника з передачі Володимира Лисенка після кутового.

Шансів відігратися у петровців було зовсім мало. За весь матч вони лише раз пробили у площину воріт ковалівського клубу, так що уникнути поразки їм не вдалося.

Для "Колоса" це друга поспіль перемога в УПЛ, минулого туру ковалівці вдома розгромили "Металіст 1925" (3:0).

"Колос" (30 очок) піднявся на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Від єврокубкової зони ковалівців відділяють лише два бали. "Інгулець" (22 пункти) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі клуб з Ковалівки 21 квітня прийматиме "Зорю", а підопічні Сергія Ковальця двома днями раніше зустрінуться з "Рухом".

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Дата публікації
Перегляди
78
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