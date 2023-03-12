"Колос" здобув перемогу над "Рухом" і наблизився до єврокубкової зони

Клуб із Ковалівки вийшов на шосте місце в турнірній таблиці.

"Колос" обіграв "Рух" у заключному матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол команда з Ковалівки забила в другому таймі. На 64-й хвилині перемогу гостям приніс Павло Оріховський.

"Колос" (23 очки) піднявся на шосте місце в УПЛ, наблизившись до зони єврокубків. "Рух" (17 балів) залишився на 12-й позиції.

У наступному турі ковалівці зустрінуться з "Минаєм", а львів'яни гратимуть проти "Шахтаря". Обидва матчі відбудуться 19 березня.

Читайте також:

"Шахтар" розгромив "Кривбас" і захопив лідерство в турнірній таблиці УПЛ (відео)

"Ворскла" уникла поразки в поєдинку проти "Вереса" – воротар полтавців відбив два пенальті поспіль

Взяли реванш за розгром у першому колі: "Динамо" здолало "Дніпро-1" у центральному матчі туру УПЛ