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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Колумбія — Гана: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари Колумбія — Гана в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Швейцарія — Алжир.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Колумбії з футболу

Збірна Колумбії з футболу / © Associated Press

У суботу, 4 липня, збірна Колумбії зіграє з командою Гани в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Arrowhead Stadium" в американському місті Канзас-Сіті. Стартовий свисток пролунає о 04:30 за київським часом.

Колумбійці посіли перше місце у групі K, обігравши Узбекистан (3:1), здолавши ДР Конго (1:0) та зігравши внічию з Португалією (0:0).

Ганці фінішували третіми у квартеті L, обігравши Панаму (1:0), зігравши внічию з Англією (0:0) та поступившись Хорватії (1:2).

Прогноз букмекерів на матч Колумбія — Гана

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Колумбії, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия — 4,00. Виграш Гани — 7,50.

На вихід колумбійців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,20. Прохід африканської збірної до наступної стадії — 4,20.

Переможець пари Колумбія — Гана в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Швейцарія — Алжир.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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