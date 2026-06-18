Колумбія перемогла Узбекистан у заключному матчі першого туру ЧС-2026

Узбекистан — Колумбія / © Associated Press

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Збірна Колумбії обіграла команду Узбекистану в матчі першого туру групи K чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ацтека" в Мехіко завершився з рахунком 1:3 .

Колумбійці відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 40-й хвилині Даніель Муньйос у дотик відправив м'яч під поперечину після розкішного закидання від Луїса Діаса.

Узбекистан — Колумбія / © Associated Press

Узбекистан — Колумбія / © Associated Press

Узбекистан — Колумбія / © Associated Press

На старті другого тайму Узбекистан, для якого це був дебютний матч на чемпіонатах світу, зрівняв рахунок — на 60-й хвилині Аббосбек Файзуллаєв став автором історичного гола своєї збірної на Мундіалях.

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Узбекистан — Колумбія / © Associated Press

Узбекистан — Колумбія / © Associated Press

Проте вже на 65-й хвилині південноамериканці знову вийшли вперед — Луїс Діас отримав передачу до лівого флангу штрафного майданчика від Густаво Пуерти й точно пробив у дальній кут.

Узбекистан — Колумбія / © Associated Press

Узбекистан — Колумбія / © Associated Press

У компенсований до другого тайму час, на 90+9-й хвилині, колумбійці втретє вразили ворота підопічних Фабіо Каннаваро — остаточний рахунок гри встановив Хамінтон Кампас. Цим поєдинком завершився перший тур ЧС-2026.

Узбекистан — Колумбія

В іншому матчі стартового туру групи K збірна Португалії сенсаційно не змогла обіграти команду ДР Конго — 1:1.

У другому турі Колумбія 24 червня зустрінеться з ДР Конго, а Узбекистан 23 червня позмагається з Португалією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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