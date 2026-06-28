Колумбія взяла очко проти Португалії з Роналду та зберегла лідерство у групі на ЧС-2026

Колумбія — Португалія / © Associated Press

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Збірні Колумбії та Португалії зіграли внічию в матчі заключного третього туру групи K чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Hard Rock Stadium" в американському Маямі завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі колумбійці завдали 24 удари по воротах (6 — у площину) проти 13 у португальців (2 — у площину), однак забити жодній з команд так і не вдалося.

Зазначимо, що 41-річний лідер португальців Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі та відіграв на полі весь матч.

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В іншому матчі третього туру цього квартету збірна ДР Конго обіграла команду Узбекистану з рахунком 3:1.

Колумбія (7 очок) виграла групу K, Португалія (5 балів) посіла друге місце, ДР Конго (4 пункти) фінішувала третьою — всі три збірні вийшли до плейоф. Узбекистан (0) стала останнім і завершив виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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