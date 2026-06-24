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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Колумбія здолала ДР Конго та гарантувала собі місце в плейоф ЧС-2026

Колумбійці здобули другу поспіль перемогу на Мундіалі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Колумбія — ДР Конго

Колумбія — ДР Конго / © Associated Press

Збірна Колумбії обіграла команду ДР Конго в матчі другого туру групи K чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Акрон" у мексиканському місті Сапопан завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі колумбійці забили на 76-й хвилині — Даніель Муньйос вразив ворота африканської збірної, результативну передачу зробив Хуан Кінтеро.

Колумбія — ДР Конго / © Associated Press

Колумбія — ДР Конго / © Associated Press

Для Колумбії це друга поспіль перемога на Мундіалі. В першому турі ЧС-2026 південноамериканці перемогли Узбекистан (3:1).

  • В іншому матчі другого туру цього квартету Португалія з дублем Кріштіану Роналду знищила Узбекистан (5:0).

  • Після другого туру Колумбія (6 очок) одноосібно лідирує у групі K та достроково вийшла до плейоф. Португалія (4 бали) посідає друге місце, ДР Конго (1 пункт) — третє. Узбекистан (0) йде на останній сходинці.

  • У заключному третьому турі Колумбія зіграє з Португалією, а ДР Конго позмагається з Узбекистаном. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 02:30 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
177
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