Колумбія здолала ДР Конго та гарантувала собі місце в плейоф ЧС-2026

Колумбія — ДР Конго / © Associated Press

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Збірна Колумбії обіграла команду ДР Конго в матчі другого туру групи K чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Акрон" у мексиканському місті Сапопан завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі колумбійці забили на 76-й хвилині — Даніель Муньйос вразив ворота африканської збірної, результативну передачу зробив Хуан Кінтеро.

Колумбія — ДР Конго / © Associated Press

Для Колумбії це друга поспіль перемога на Мундіалі. В першому турі ЧС-2026 південноамериканці перемогли Узбекистан (3:1).

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В іншому матчі другого туру цього квартету Португалія з дублем Кріштіану Роналду знищила Узбекистан (5:0).

Після другого туру Колумбія (6 очок) одноосібно лідирує у групі K та достроково вийшла до плейоф. Португалія (4 бали) посідає друге місце, ДР Конго (1 пункт) — третє. Узбекистан (0) йде на останній сходинці.

У заключному третьому турі Колумбія зіграє з Португалією, а ДР Конго позмагається з Узбекистаном. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 02:30 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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