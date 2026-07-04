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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
137
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Колумбія здолала Гану і стала останнім учасником 1/8 фіналу ЧС-2026

За путівку до чвертьфіналу колумбійці позмагаються зі Швейцарією.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Колумбія — Гана

Колумбія — Гана / © Associated Press

Збірна Колумбії обіграла команду Гани в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "Arrowhead Stadium" в американському місті Канзас-Сіті завершився з рахунком 1:0.

Колумбійці відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі, коли Джон Аріас на дальній стійці замкнув подачу Луїса Суареса з правого флангу.

Колумбія — Гана / © Associated Press

Колумбія — Гана / © Associated Press

Колумбія — Гана / © Associated Press

Колумбія — Гана / © Associated Press

У другому таймі південноамериканська збірна могла збільшити свою перевагу, але гол Луїса Діаса на 56-й хвилині було скасовано через офсайд.

Таким чином, саме Колумбія стала останнім учасником 1/8 фіналу ЧС-2026, де позмагається зі Швейцарією, яка на старті плейоф впевнено обіграла Алжир (2:0).

Матч Швейцарія — Колумбія відбудеться у вівторок, 7 липня, о 23:00 за київським часом.

  • Колумбійці посіли перше місце у групі K, обігравши Узбекистан (3:1), здолавши ДР Конго (1:0) та зігравши внічию з Португалією (0:0).

  • Ганці фінішували третіми у квартеті L, обігравши Панаму (1:0), зігравши внічию з Англією (0:0) та поступившись Хорватії (1:2).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Аргентина з голом Мессі насилу дотиснула Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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