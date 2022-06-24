Колумбійський футболіст відзначився божевільним голом зі своєї половини поля: відео шедевру

Колумбійський футболіст відзначився божевільним голом зі своєї половини поля: відео шедевру

Гравець "Атлетіко Насьональ" Ерсон Кандело забив неймовірний м'яч, який вже зараз може претендувати на перемогу в номінації на найкращий гол року.

Так, "Атлетіко Насьональ" 23 червня зіграло перший домашній матч фіналу Апертури. Господарі зустрічі здобули переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Переможний гол в активі Ерсона Кандело. Досвідчений захисник наважився на удар зі своєї половини поля. М'яч залетів за комірець голкіперу гостей. Радості Кандело не було меж. Такі голи залітають дуже рідко.

До вашої уваги відео цього шедевру.

Yerson Candelo directo al Puskáspic.twitter.com/NeSuNGI3jE — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 23, 2022

До речі, матч-відповідь відбудеться 27 червня на полі Толіми, де "Атлетико Насьональ" не перемагав від лютого 2018 року.

Кандело провів один матч за збірну Колумбії. Захисник за сезон-2021/2022 відіграв вже 24 поєдинки, у яких відзначився одним голом та трьома асистами.

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