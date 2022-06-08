Колумбійський велогонщик епічно врізався у свою дружину на фініші, її госпіталізували (відео)

Колумбійський велогонщик епічно врізався у свою дружину на фініші, її госпіталізували (відео)

Дуже незвичайно завершилися перегони третього етапу "Вуельти Колумбії". Переможець заїзду Луїс Карлос Чіа ледве не задавив свою дружинку на фініші.

Клаудіа Ронкансіо, дружина колумбійського велогонщика Луїса Карлоса Чіа, протягом змагань підтримувала свого коханого. Вона вже збиралася зафіксувати перемогу свого чоловіка, однак це мало не завершилося трагедією.

Жінка з фотоапаратом чекала на свого обранця просто за фінішною лінією. Проте, перетнувши її, Луїс не встиг вчасно загальмувати і на повній швидкості збив свою дружину з ніг.

На щастя, інцидент на став летальним. Дружина спортсмена була госпіталізована з травмою голови, на яку лікарям довелося накласти шви, повідомляє The Sun.

Відео інциденту розлетілося Мережею.

Раніше ТСН Проспорт писав, що на "трасі смерті" трагічно загинув третій мотогонщик за тиждень.

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