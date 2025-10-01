ТСН у соціальних мережах

Колишній гравець і працівник "Динамо" виїхав за кордон у відрядження і не повернувся

Артем Кравець, який критикував «Динамо», після відрядження вирішив залишитися за кордоном.

Колишній гравець, а пізніше радник президента київського «Динамо» Артем Кравець, який розкритикував клуб і його керівництво після своєї відставки, не повернувся в Україну після закордонного відрядження.

Про це повідомив гендиректор «Динамо» Дмитро Бріф, передає Tribuna.com.

За словами гендиректора, востаннє Артем виїхав у закордонне відрядження на стажування і не повернувся.

«Він же давав інтерв’ю не з України. На запитання в телефонній розмові, коли він повернеться до Києва, відповів: «Я не повернусь. Хочете, буду працювати дистанційно», — каже Дмитро Бріф.

Гендиректор «Динамо» додав, що після цього клуб вирішив не продовжувати співпрацю з Кравцем.

«Побачимо, повернеться чи ні. Але ми теж не будемо тримати людину на аутсорсі, яка не виконує завдань, які перед нею ставляться. Тому клуб вирішив не продовжувати співпрацю», — сказав Бріф.

Раніше повідомлялося, що чернівецький каратист не повернувся до України з міжнародних змагань.

