Колишній капітан "Арсенала" отримав покарання за використання підробленого COVID-сертифіката

Граніт Джака / © Associated Press

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Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака дізнався своє покарання за використання підробленого сертифіката про вакцинацію від коронавірусу.

Про це півзахисник англійського "Сандерленда" повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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34-річний футболіст уникнув потрапляння до в'язниці, отримавши умовне покарання та грошовий штраф у розмірі 150 тисяч швейцарських франків (близько 160 тисяч євро).

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"За отримання підробленого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі 50 денних ставок по 3000 франків з випробувальним терміном у два роки. Судові витрати я вже сплатив.

Я приймаю це рішення і беру на себе відповідальність. Дякую за численні повідомлення з підтримкою, які я отримав за останні тижні. Вони багато для мене значать", — сказав Джака.

Нагадаємо, у вересні цього року Джака зізнався, що підробив сертифікат про вакцинацію від COVID-19. До цього проти футболіста було порушено справу.

Через це розслідування півзахиснику довелося пропустити матчі збірної Швейцарії в Лізі націй.

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Раніше Джака виступав за "Базель", "Боруссію" з Менхенгладбаха та "Баєр" з Леверкузена, а також був капітаном лондонського "Арсенала", за який виступав від 2016 до 2023 року.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу та Європи з футболу оголосив про завершення кар'єри.

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