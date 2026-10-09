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Колишній капітан "Арсенала" отримав покарання за використання підробленого COVID-сертифіката
Граніт Джака уникнув потрапляння до в'язниці.
Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака дізнався своє покарання за використання підробленого сертифіката про вакцинацію від коронавірусу.
Про це півзахисник англійського "Сандерленда" повідомив на своїй сторінці в Instagram.
34-річний футболіст уникнув потрапляння до в'язниці, отримавши умовне покарання та грошовий штраф у розмірі 150 тисяч швейцарських франків (близько 160 тисяч євро).
"За отримання підробленого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі 50 денних ставок по 3000 франків з випробувальним терміном у два роки. Судові витрати я вже сплатив.
Я приймаю це рішення і беру на себе відповідальність. Дякую за численні повідомлення з підтримкою, які я отримав за останні тижні. Вони багато для мене значать", — сказав Джака.
Нагадаємо, у вересні цього року Джака зізнався, що підробив сертифікат про вакцинацію від COVID-19. До цього проти футболіста було порушено справу.
Через це розслідування півзахиснику довелося пропустити матчі збірної Швейцарії в Лізі націй.
Раніше Джака виступав за "Базель", "Боруссію" з Менхенгладбаха та "Баєр" з Леверкузена, а також був капітаном лондонського "Арсенала", за який виступав від 2016 до 2023 року.
Раніше повідомлялося, що чемпіон світу та Європи з футболу оголосив про завершення кар'єри.