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Колишній промоутер Усика з гумором відреагував на перемогу українця в реванші з Дюбуа
Олександр Красюк розповів, як привітав українського чемпіона з тріумфом у поєдинку за звання "абсолюта".
Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував його перемогу в бою-реванші з Даніелем Дюбуа.
Красюк, з яким Усик припинив 12-річну співпрацю перед реваншем з Дюбуа, розповів, якими словами привітав українського чемпіона з тріумфом у поєдинку за звання "абсолюта".
"Як минула розмова? Дуже коротко. Думаю, сьогодні зранку в нього було щонайменше 300-400 тисяч повідомлень, на які треба відповісти. Тож ми переписувалися недовго. Я просто привітав його з неймовірним результатом і написав: "Шкодую, що не пішов раніше, бо щойно я пішов – ти виконав найкращий нокаут, який я коли-небудь бачив", – сказав Красюк в інтерв'ю Boxing King Media.
Також експромоутер Усика висловився про його велич та роль в історії.
"Це щось особливе. Я написав в Instagram: "Бог обрав тебе для величі". І саме так я це відчуваю. У нього на чолі знак від Бога, він – обранець. Єдиний у цьому поколінні, один на сотні мільйонів.
Те, що він зробив для своєї країни, для своєї родини, для боксу загалом і, звісно, для себе – це щось, у що ніхто з нас навіть не міг повірити.
12 років тому люди, можливо, й вірили, що він стане чемпіоном світу – бо це логічно, адже він був олімпійським чемпіоном. Але врешті-решт, ніхто, включаючи мене, не міг уявити, якої величі він досягне.
І, звісно, це ще не межа для нього. Він може більше, він може краще. Але чи потрібно йому це? Ось це – головне питання", – сказав Красюк.
Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу
У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.
Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.
На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.
Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.