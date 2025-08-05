ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
2 хв

Колишній промоутер Усика зробив прогноз на потенційний бій українця з Джейком Полом

Олександр Красюк вважає, що український боксер знищить американського ютубера.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джейк Пол і Олександр Усик

Джейк Пол і Олександр Усик / колаж Associated Press, queensberrypromotions, leighdawneysportpix

Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, поділився думками про можливий бій українського боксера проти відеоблогера Джейка Пола.

За його словами, цей поєдинок може бути вигідним з точки зору фінансів, але він точно відбудеться не за правилами боксу через серйозну небезпеку для американського ютубера.

Водночас Красюк не сумнівається, що Усик не залишить Полу жодних шансів навіть у поєдинку за правилами змішаних єдиноборств (ММА).

"Наразі цей бій активно обговорюється. Але це не може бути боксерський поєдинок, оскільки це було б вбивство. Навіть бій у клітці не залишає шансів молодому ютуберу. Але все вирішують гроші. Ця подія може згенерувати солідну суму.

Завжди є дві сторони медалі. Позитивний момент полягає в тому, що брати Поли привертають увагу сотень мільйонів молодих людей до боксу. З іншого боку, вони неправильно доносять його справжнє значення, проводячи бої з ветеранами ММА, які завершили кар'єру, та старими легендами.

Я думаю, що як тільки Джейк Пол гідно переможе справжнього професійного боксера високого рівня, він одразу ж завоює повагу боксерської спільноти", – наводить слова Красюка World Boxing News.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував британця Даніеля Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Одразу після перемоги в реванші з Дюбуа український чемпіон провів дуель поглядів з Полом, який піднявся до нього в ринг.

Зірка YouTube викликав Олександра на бій за правилами ММА. Українець відповів, що готовий зустрітися з Полом в октагоні.

Пізніше директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, що поєдинок Усика і Пола за правилами ММА може відбутися на початку 2026 року.

До слова, в листопаді минулого року Джейк у боксерському поєдинку здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка, якої шоумену в лютому 2023 року завдав Томмі Ф'юрі, молодший зведений брат ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie