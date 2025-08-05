Колишній промоутер Усика зробив прогноз на потенційний бій українця з Джейком Полом

Джейк Пол і Олександр Усик / колаж Associated Press, queensberrypromotions, leighdawneysportpix

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Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, поділився думками про можливий бій українського боксера проти відеоблогера Джейка Пола.

За його словами, цей поєдинок може бути вигідним з точки зору фінансів, але він точно відбудеться не за правилами боксу через серйозну небезпеку для американського ютубера.

Водночас Красюк не сумнівається, що Усик не залишить Полу жодних шансів навіть у поєдинку за правилами змішаних єдиноборств (ММА).

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"Наразі цей бій активно обговорюється. Але це не може бути боксерський поєдинок, оскільки це було б вбивство. Навіть бій у клітці не залишає шансів молодому ютуберу. Але все вирішують гроші. Ця подія може згенерувати солідну суму.

Завжди є дві сторони медалі. Позитивний момент полягає в тому, що брати Поли привертають увагу сотень мільйонів молодих людей до боксу. З іншого боку, вони неправильно доносять його справжнє значення, проводячи бої з ветеранами ММА, які завершили кар'єру, та старими легендами.

Я думаю, що як тільки Джейк Пол гідно переможе справжнього професійного боксера високого рівня, він одразу ж завоює повагу боксерської спільноти", – наводить слова Красюка World Boxing News.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував британця Даніеля Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

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Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Одразу після перемоги в реванші з Дюбуа український чемпіон провів дуель поглядів з Полом, який піднявся до нього в ринг.

Зірка YouTube викликав Олександра на бій за правилами ММА. Українець відповів, що готовий зустрітися з Полом в октагоні.

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Пізніше директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, що поєдинок Усика і Пола за правилами ММА може відбутися на початку 2026 року.

До слова, в листопаді минулого року Джейк у боксерському поєдинку здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка, якої шоумену в лютому 2023 року завдав Томмі Ф'юрі, молодший зведений брат ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

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