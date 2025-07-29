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Колишній суперник Усика назвав боксера, який дасть українцю найбільш конкурентний бій
Тоні Белью вважає, що Тайсон Ф'юрі зможе створити труднощі для Олександра.
Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів, хто може стати найскладнішим суперником для абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.
"Людям це не сподобається, але, мабуть, найкращий бій йому дасть Тайсон Ф'юрі. Людям не подобається, коли я це кажу, але саме він створив для нього найбільше проблем.
Другий серйозний суперник для Усика? Джошуа. Реванш з Ентоні був рівним аж до 10-го раунду", – сказав Белью для Seconds Out.
Раніше повідомлялося, що Ф'юрі відреагував на перемогу Усика в реванші з Даніелем Дюбуа. Британець укотре висловив бажання провести третій поєдинок з Олександром. Також "Циганський король" став на захист Даніеля, який зіткнувся зі шквалом критики після бою з українцем.
Зазначимо, що Ф'юрі ще до реваншу Усик – Дюбуа викликав українця на трилогію, запропонувавши йому битися 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.