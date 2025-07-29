Колишній суперник Усика назвав боксера, який дасть українцю найбільш конкурентний бій

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів, хто може стати найскладнішим суперником для абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

"Людям це не сподобається, але, мабуть, найкращий бій йому дасть Тайсон Ф'юрі. Людям не подобається, коли я це кажу, але саме він створив для нього найбільше проблем.

Другий серйозний суперник для Усика? Джошуа. Реванш з Ентоні був рівним аж до 10-го раунду", – сказав Белью для Seconds Out.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі відреагував на перемогу Усика в реванші з Даніелем Дюбуа. Британець укотре висловив бажання провести третій поєдинок з Олександром. Також "Циганський король" став на захист Даніеля, який зіткнувся зі шквалом критики після бою з українцем.

Зазначимо, що Ф'юрі ще до реваншу Усик – Дюбуа викликав українця на трилогію, запропонувавши йому битися 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.

Реклама