Колишній суперник Усика пояснив, чому Дюбуа програв українцю в реванші

Даніель Дюбуа / © Associated Press

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Ексчемпіон світу Тоні Белью прокоментував перемогу Олександра Усика в бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

Колишній суперник українського боксера спробував пояснити, чому британець зазнав поразки.

За його словами, Дюбуа виявляється безпорадним, коли поєдинок складається не за його планом.

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"Все було очевидно відтоді, як Усик завдав першого сильного джебу в першому раунді. Даніель Дюбуа – чудовий боєць, коли справи йдуть так, як він хоче, і він завдає ударів. Він – справжнє жахіття для будь-кого, як ми бачили в бою з Джошуа. Але щойно ви починаєте маневрувати навколо нього, змушуєте його промахуватися кілька разів і платити за це дорого, він починає сумніватися в собі, він починає себе жаліти.

І мені шкода казати ці слова. Це не моя думка, хлопці. Це факт. Це вже втретє. Він починає шукати вихід, він просто розвалився, якщо бути повністю чесним. Перший нокдаун – це сильний джеб. А потім другий нокдаун. Коли це сталось, він просто лежав і дивився на рефері. Не зрозумійте мене неправильно, це важкий удар згори, він лежить на канвасі, спочатку трохи приголомшений, а коли відлік доходить до трьох чи чотирьох, то просто дивиться на рефері і не встає.

Це був погляд бійця? Я думаю, запитання, на яке йому потрібно відповісти: "Чому я це роблю? Для кого я це роблю?" Тому що, якщо він робить це для себе, повірте мені, хлопці, він встане. Усик завдав мені таких самих ударів, я лежав на спині, а на рахунок шість я вже був на ногах, і, на щастя для мене, рефері зупинив бій і врятував мені життя, бо я хотів продовжувати.

Те, що ви бачили в Даніелі в суботу – це боєць, який пропускає дуже сильний удар і не хоче вставати. Коли він потрапляє в ці справді важкі моменти в боях, саме тоді проявляється справжній Даніель, а справжній Дюбуа не хоче битися", – сказав Белью для Bad Left Hook.

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До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

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Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.