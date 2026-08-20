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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Колишній український гімнаст Ковтун став чемпіоном Європи у складі збірної Хорватії

Ілля Ковтун, який змінив українське громадянство на хорватське, став чемпіоном Європи-2026 у особистому багатоборстві.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ілля Ковтун

Ілля Ковтун / © Associated Press

Спортивний гімнаст Ілля Ковтун, який минулого літа офіційно змінив українське громадянство, став чемпіоном Європи-2026 у складі збірної Хорватії.

Для 23-річного Ковтуна це був перший великий турнір під хорватським прапором після того, як він відбув обов'язковий "карантин" тривалістю в один рік, пов'язаний зі зміною громадянства.

Термін дії карантину для Ковтуна сплив 10 липня 2026 року. Відтак Ілля зміг взяти участь у чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Ексукраїнець виграв перший же медальний старт на Євро-2026 — став чемпіоном особистого багатоборства.

У боротьбі за "золото" Ковтун випередив двох російських спортсменів, які змагалися в нейтральному статусі. Найвищу оцінку Ілля отримав за виступ на паралельних брусах (14,500) — саме на цьому снаряді він виборов "срібло" Олімпіади-2024 у складі збірної України.

За час виступів за Україну уродженець Черкас також став чотириразовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики і здобув дві медалі особистого багатоборства на чемпіонаті світу ("бронзу" 2021 року та "срібло" 2023-го).

Зазначимо, що Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева весь 2024 рік готувались до Олімпійських ігор у Хорватії. Спортсмен не повертався до України після Олімпіади в Парижі та вирішив змінити громадянство.

Раніше повідомлялося, що Ковтун пояснив зміну українського громадянства на хорватське.

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