Колишній воротар "Динамо", "Шахтаря" та збірної України оголосив про завершення кар'єри

Олександр Рибка / © ФК Динамо Київ

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Колишній голкіпер київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Рибка оголосив про завершення кар'єри.

В інтерв'ю Українському футболу 38-річний воротар розповів, що в подальшому планує працювати тренером.

"Я ухвалив рішення про завершення ігрової кар'єри. Хочу працювати тренером воротарів. У мене є ліцензія B", – сказав Рибка.

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Олександр є вихованцем київського "Динамо". За "біло-синіх" він виступав від 2005 до 2010 та від 2014 до 2016 року. В Україні також захищав кольори "Оболоні", "Шахтаря", "Металіста" та ФК "Львів".

Крім того, Рибка грав за турецькі "Карабюкспор", "Афьонспор", "Болуспор", азербайджанський "Сабаїл" і латвійську "Лієпаю".

Олександр чотири рази вигравав УПЛ, п'ять разів Кубок України, й по одному разу Суперкубок України та Кубок Латвії.

За плечима у Рибки – два матчі у складі національної збірної України, а також "срібло" молодіжного Євро-2006 (U-21).

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