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Колишній воротар "Динамо", "Шахтаря" та збірної України оголосив про завершення кар'єри
Олександр Рибка надалі працюватиме тренером.
Колишній голкіпер київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Рибка оголосив про завершення кар'єри.
В інтерв'ю Українському футболу 38-річний воротар розповів, що в подальшому планує працювати тренером.
"Я ухвалив рішення про завершення ігрової кар'єри. Хочу працювати тренером воротарів. У мене є ліцензія B", – сказав Рибка.
Олександр є вихованцем київського "Динамо". За "біло-синіх" він виступав від 2005 до 2010 та від 2014 до 2016 року. В Україні також захищав кольори "Оболоні", "Шахтаря", "Металіста" та ФК "Львів".
Крім того, Рибка грав за турецькі "Карабюкспор", "Афьонспор", "Болуспор", азербайджанський "Сабаїл" і латвійську "Лієпаю".
Олександр чотири рази вигравав УПЛ, п'ять разів Кубок України, й по одному разу Суперкубок України та Кубок Латвії.
За плечима у Рибки – два матчі у складі національної збірної України, а також "срібло" молодіжного Євро-2006 (U-21).