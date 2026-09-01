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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1551
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2 хв

Колишнього чемпіона світу з боксу мобілізували до ЗСУ — його дружина емоційно відреагувала

Євген Хитров був мобілізований до лав Збройних Сил України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Євген Хитров

Євген Хитров / © instagram.com/real_khytrov/

Колишнього українського боксера Євгена Хитрова мобілізували до ЗСУ.

Про це повідомив Instagram-паблік Boxing Mechanism.

"Що хочу сказати — щось та й буде, б***ь. Це щось новеньке", — сказав 38-річний Хитров на поширеному відео, де він одягнений у військову форму.

Репост відео з пабліка з'явився і на сторінці самого боксера.

Також у Мережі з'явилося відео з коментарем дружини Хитрова, репост якого теж є на сторінці боксера.

"Так, в Instagram почалася істерика. Давайте тихо, видихаємо. Я вам усім 18 серпня сказала, що в день його народження поліція його зупинила й відвезла до ТЦК.

Знаєте, що прикро? Те, що він від 13 років по всьому світу піднімав прапор нашої країни, представляв її. А його забрали якимось дурним чином, мовляв: "Ой, у вас день народження, ви, напевно, п'яні". Він каже: "Я не п'яний, я спортсмен". "Ну давайте, давайте поїдемо, подихаємо в трубку". І якусь нісенітницю почали розповідати.

Я не хочу заглиблюватися в подробиці. Ви всі знаєте, що у нас відбувається в країні. Ви всі знаєте, що можна вирішити, а що — ні.

Сказати, що я плачу два тижні — це нічого не сказати. Він у мене сильний, він у мене найсильніший, найкращий, і нічого не боїться. Треба — значить, треба.

Просто мені прикро. Мені прикро, що наша поліція не знає в обличчя своїх спортсменів, не знає тих людей, які щось робили в цій війні, скільки він витратив сил, часу та грошей на волонтерство, на ліки. Ви це все бачили й знали", — сказала Хитрова.

Хитров ставав чемпіоном світу в середній вазі за версією Північноамериканської боксерської федерації (NABF) та чемпіоном США в другій середній вазі за версією WBC. 2011 року він здобув "золото" чемпіонату світу серед аматорів, а 2013-го став бронзовим призером чемпіонату Європи.

Також Хитров був учасником Олімпіади-2012, де в 1/8 фіналу зазнав дуже суперечливої поразки від британця Ентоні Огого. Українець двічі відправляв суперника в нокдаун і за сумою трьох раундів загальний рахунок був нічийним (18:18), але судді віддали перемогу місцевому боксеру.

Хитров закінчив професійну кар'єру 2019 року, здобувши 20 перемог (17 — нокаутом) та зазнавши двох поразок. В останньому бою він переміг технічним нокаутом у третьому раунді ганського боксера Ернеста Амузу.

Минулого року Хитрова затримали у Кривому Розі. Йому висунули обвинувачення в системному розкраданні майна з сільгосппідприємств.

Раніше повідомлялося, що воротаря збірної України з хокею мобілізували до ЗСУ.

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