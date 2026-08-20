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Колишнього футболіста "Шахтаря" мобілізували до ЗСУ — ЗМІ
Владислав Вакула пройшов ВЛК і був відправлений до навчального центру для проходження БЗВП.
Колишнього футболіста донецького "Шахтаря" Владислава Вакулу мобілізували до лав ЗСУ.
Як повідомляє Sport.ua, 27-річний футболіст був затриманий представниками ТЦК у Львові.
Джерело стверджує, що Вакула перебував у процесі працевлаштування, коли військові зупинили його на залізничному вокзалі, після чого він пройшов ВЛК (військово-лікарську комісію) і був відправлений до навчального центру для проходження БЗВП.
Останньою командою Вакули була "Зоря", в яку він перейшов два роки тому з "Минаю". Нинішнього літа, за неофіційною інформацією, гравець змушений був шукати новий клуб для продовження кар'єри.
Вакула виступав також у кам'янській "Сталі", "Маріуполі", "Десні", "Ворсклі", "Чорноморці". Грав у складі "Полісся", допомігши йому у сезоні-2022/23 завоювати путівку до Прем'єр-ліги.
Додамо, що Владислав часто потрапляв у скандали, а ЗМІ регулярно повідомляли про порушення спортивного режиму.
У лютому 2021 року Вакула потрапив у ДТП в Маріуполі. Гравець розбив свій Mercedes, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. А в грудні 2023 року на нього було складено адміністративний протокол за непокору співробітникам поліції після того, як його автомобіль зупинили у Житомирі.