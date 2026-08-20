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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Колишнього футболіста "Шахтаря" мобілізували до ЗСУ — ЗМІ

Владислав Вакула пройшов ВЛК і був відправлений до навчального центру для проходження БЗВП.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Владислав Вакула

Владислав Вакула / © ФК Шахтар

Колишнього футболіста донецького "Шахтаря" Владислава Вакулу мобілізували до лав ЗСУ.

Як повідомляє Sport.ua, 27-річний футболіст був затриманий представниками ТЦК у Львові.

Джерело стверджує, що Вакула перебував у процесі працевлаштування, коли військові зупинили його на залізничному вокзалі, після чого він пройшов ВЛК (військово-лікарську комісію) і був відправлений до навчального центру для проходження БЗВП.

Останньою командою Вакули була "Зоря", в яку він перейшов два роки тому з "Минаю". Нинішнього літа, за неофіційною інформацією, гравець змушений був шукати новий клуб для продовження кар'єри.

Вакула виступав також у кам'янській "Сталі", "Маріуполі", "Десні", "Ворсклі", "Чорноморці". Грав у складі "Полісся", допомігши йому у сезоні-2022/23 завоювати путівку до Прем'єр-ліги.

Додамо, що Владислав часто потрапляв у скандали, а ЗМІ регулярно повідомляли про порушення спортивного режиму.

У лютому 2021 року Вакула потрапив у ДТП  в Маріуполі. Гравець розбив свій Mercedes, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. А в грудні 2023 року на нього було складено адміністративний протокол за непокору співробітникам поліції після того, як його автомобіль зупинили у Житомирі.

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