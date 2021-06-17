Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Команда Андрія Шевченка зіграє другий матч на Євро-2020: головні події довкола матчу Україна - Північна Македонія

Команда Андрія Шевченка зіграє другий матч на Євро-2020: головні події довкола матчу Україна - Північна Македонія

Команда Андрія Шевченка зіграє другий матч на Євро-2020: головні події довкола матчу Україна - Північна Македонія

УАФ

Поєдинок розпочнеться 17 червня о 16:00.

У четвер, 17 червня, збірна України зіграє другий матч Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка буде національна команда Північної Македонії.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Національний" в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

ТСН.ua розповідатиме про все, що відбувається довкола матчу, аж до його початку. Після цього, стежте за перебігом подій на футбольному полі у нашій текстовій трансляції поєдинку.

  • Україна та Північна Македонія невдало стартували на цьогорічній континентальній першості. "Синьо-жовті" розпочали груповий етап з поразки від Нідерландів (2:3), а Північна Македонія поступилася Австрії (1:3);
  • До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.