Команда Андрія Шевченка зіграє другий матч на Євро-2020: головні події довкола матчу Україна - Північна Македонія

Поєдинок розпочнеться 17 червня о 16:00.
У четвер, 17 червня, збірна України зіграє другий матч Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка буде національна команда Північної Македонії.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Національний" в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
ТСН.ua розповідатиме про все, що відбувається довкола матчу, аж до його початку. Після цього, стежте за перебігом подій на футбольному полі у нашій текстовій трансляції поєдинку.
- Україна та Північна Македонія невдало стартували на цьогорічній континентальній першості. "Синьо-жовті" розпочали груповий етап з поразки від Нідерландів (2:3), а Північна Македонія поступилася Австрії (1:3);
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.