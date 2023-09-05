Команда Дюбуа офіційно подала апеляцію на результат бою з Усиком: промоутер поділився деталями

Френк Воррен хоче, щоб WBA призначила реванш між українцем і британцем.

Команда британця Даніеля Дюбуа подала апеляцію на результат бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Про це повідомив промоутер британського боксера Френк Воррен у коментарі Seconds Out.

За його словами, команда Дюбуа сподівається, що WBA задовільнить апеляцію та призначить поєдинок-реванш між Усиком і Дюбуа.

"Сьогодні ми подали апеляцію. Ми завершили роботу над нею, і сьогодні WBA розпочне апеляційний процес згідно з їхніми правилами. Їм доведеться її розглянути. Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я думаю, що в найгіршому випадку вони оголосять реванш.

Я вважаю, що органи, які санкціонують, захочуть розібратися між собою. Немає причин відкладати реванш, бо останній бій відбувся за правилами WBA, усі погодилися. Якщо їхні правила передбачають реванш, то я впевнений, що він відбудеться", – заявив Воррен.

Нагадаємо, в ніч проти 27 серпня Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок продовжився.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагають анулювати результат бою з Усиком.

Додамо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вже виступила з офіційною заявою щодо скандального удару британця нижче пояса. В організації констатували, що влучання Дюбуа було порушенням правил, тому Усик справедливо захистив свої титули.

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