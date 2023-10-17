Команда Дюбуа оскаржила рішення WBA відхилити їхню апеляцію на результат бою з Усиком

Британський боксер ніяк не може змиритися з поразкою від українця.

Команда Даніеля Дюбуа оскаржила рішення WBA відхилити їхню апеляцію на результат бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Про це повідомив промоутер британського боксера Френк Воррен у коментарі iFL TV.

"Ми перечитали рішення, і оскаржили його. Вони навіть не відповіли на головну причину нашої скарги. Вона полягала в тому, скільки часу дав рефері Усику на відновлення і в його вказівках.

Вони навіть не розглядали це питання. Принаймні, про це не згадується в жодних документах з висновками, які вони надіслали. Тож ми і надалі продовжуватимемо намагатися робити те, що буде правильно для нашого бійця", – заявив Воррен.

У ніч проти 27 серпня Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса, після чого той упав на канвас рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагали анулювати результат бою з Усиком.

Пізніше WBA виступила з офіційною заявою, констатувавши, що влучання Дюбуа нижче пояса було порушенням правил, та після детального вивчення апеляції постановила, що результат чемпіонського бою залишається чинним.

Читайте також:

"Дасть йому кілька ляпасів і поб'є": ексчемпіон світу зробив прогноз на поєдинок Усик – Ф'юрі

Промоутер Ф'юрі назвав єдиний спосіб для Усика виграти бій за звання "абсолюта"

"Перевершує всіх у хевівейті": ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі