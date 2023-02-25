Команда Реброва програла матч за Суперкубок ОАЕ – Ярмоленко отримав травму

Андрій був змушений залишити поле ще до перерви.

"Аль-Айн" капітана збірної України Андрія Ярмоленка поступився "Аль-Шарджі" в поєдинку за Суперкубок ОАЕ – 0:1 .

Єдиний гол у цьому матчі було забито в першом таймі. На 29-й хвилині нападник "Аль-Айна" Коджо Лаба зрізав мяча у свої ворота. Після цього "боси" намагались відігратись, але не змогли цього зробити.

Таким чином, підопічні Сергія Реброва втратили можливість завоювати перший трофей цього сезон.

Ярмоленко вийшов на поле в стартовому складі, однак на 44-й хвилині він залишив поле через пошкодження правого стегна.

Подробиці травми Андрія наразі невідомі. Він ризикує пропустити стартовий матч збірної України у відборі на Євро-2024 проти національної команди Англії, який відбудеться 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Усього на рахунку Ярмоленка вісім голів та п'ять результативних передач за "Аль-Айн" у 22 матчах у всіх турнірах.

Наразі підопічні Реброва (34 очки) посідають третє місце в чемпіонаті ОАЕ, поступаючись лідеру – "Шабаб Аль-Ахлі" – двома балами.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" розгромив "Борнмут" без Забарного і продовжив переслідувати "Арсенал" в АПЛ

Врятувалися наприкінці матчу: "Реал" у більшості ледь не програв "Атлетіко" в Ла Лізі (відео)

Роналду оформив хет-трик за 26 хвилин, знищивши суперника в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)