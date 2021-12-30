Команда Шевченка у Серії А домовилась про оренду одноклубника Малиновського: умова дивує

Клуби перебувають на завершальній стадії переговорів щодо 20-річного італійця.

"Дженоа" планує найближчим часом орендувати у "Аталанти" форварда Роберто Пікколі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що "Аталанта" віддасть 20-річного нападника в оренду до кінця сезону 2021/22. Попередньо це коштуватиме "Дженоа" у 2 мільйони євро.

Але генеральний менеджер "грифонів" Йоханнес Шпорс домовився про цікаві умови: чим більше Пікколі гратиме, тим менше заплатять "генуезці". У разі п'яти виходів вартість складатиме 1,3 млн, десяти – 600 тисяч, а якщо матчів буде 15 – оренда безкоштовна.

Роберто Пікколі визнали найкращим молодим гравцем Італії у 2021 році, але поки що він не в змозі нав'язати боротьбу основним нападникам "Аталанти".

Цього сезону він зіграв у 10 матчах за першу команду та забив один гол.

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