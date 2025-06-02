Команда українського футболіста стала останнім учасником Клубного чемпіонату світу-2025

ФК "Лос-Анджелес" / © Associated Press

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Американський "Лос-Анджелес" українського захисника Артема Смолякова став останнім учасником Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

У матчі плейін, де на кону стояла путівка на турнір, команда з МЛС обіграла мексиканську "Америку" з рахунком 2:1 .

22-річний Смоляков провів увесь поєдинок на лавці для запасних. У лютому цього року він перебрався за океан з житомирського "Полісся".

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"Лос-Анджелес" замінив на Клубному чемпіонаті світу-2025 мексиканський "Леон", який раніше виключили з турніру через заборону брати участь у ньому командам, які мають одного власника. ФІФА встановила, що мексиканські "Пачука" та "Леон" порушують це правило.

Було призначено додатковий матч, у якому "Лос-Анджелес" та "Америка" визначили, хто ж гратиме на КЧС-2025 замість "Леона".

"Лос-Анджелес" на груповому етапі КЧС-2025 зіграє у квартеті D проти англійського "Челсі", бразильського "Фламенго" і туніського "Есперанса".

Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу відбудеться від 15 червня до 13 липня в США.

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Клубний чемпіонат світу-2025: усі групи

Група А: "Палмейрас" (Бразилія), "Порту" (Португалія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Інтер" Маямі (США)

Група В: ПСЖ (Франція), "Атлетіко" (Іспанія), "Ботафого" (Бразилія), "Сіетл Саундерз" (США)

Група С: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Бока Хуніорс" (Аргентина), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Група D: "Фламенго" (Бразилія), "Челсі" (Англія), "Лос-Анджелес" (США), "Есперанс" (Туніс)

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Група E: "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Група F: "Флуміненсе" (Бразилія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Ульсан" (Республіка Корея), "Мамелоді Сандаунз" (Південна Африка)

Група G: "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Відад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЕ)

Група H: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Пачука" (Мексика)

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Раніше ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.