"Команда високого рівня": Ребров оцінив перемогу над Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров відповів на запитання журналістів після складної перемоги над Азербайджаном (2:1) в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

– Пане Сергію, підбийте стисло підсумок матчу.

– Була дуже важлива гра, дуже важливі три очки. Ця відповідальність позначалася на гравцях. Після перемоги в Ісландії було дуже важливо перемогти й сьогодні. Тому десь позначилася нервозність, особливо в другому таймі, коли нам потрібно було йти вперед. Перед матчем ЗМІ звертали увагу, що в нас відсутні п'ять ключових гравців атаки. Було непросто. Але я вдячний, що ті виконавці, які вийшли, відпрацювали на максимумі й вирвали цей дуже важливий результат.

– Із перших хвилин до атаки дуже активно підключався Юхим Конопля – це була тренерська настанова чи його власна ініціатива?

– Нам потрібно було забивати, усі гравці це розуміли й включалися в атаку. Не тільки Конопля, а й Віталій Миколенко, й Ілля Забарний, і Микола Матвієнко. У першому таймі ми створили достатньо моментів, потрібно було більше забивати. Але, на жаль, склалося як склалося. Після перерви спочатку було дуже важко, але ми забили дуже важливий м'яч. На жаль, Юхим наприкінці першого тайму зазнав пошкодження і не зміг продовжити гру.

– Після першого матчу, у Баку, ви звертали увагу на якість поля. Сьогодні поле було в гарному стані, але збірна України знову мала непрості моменти у грі.

– Тому що збірна Азербайджану – це, на мою думку, команда високого рівня. Вона грає дуже компактно в обороні. Ісландія надала нам багато простору, який ми змогли використати. Сьогодні простору не було. Будь-яку команду, яка обороняється компактно, важко обіграти. Також ми вже говорили про те, що одразу п'ять ключових гравців атаки в нас травмовані. Тому було важко.

На такому рівні всі суперники дуже важкі. Надто клуб з Азербайджану зараз виступає в Лізі чемпіонів.

– Про що ви говорили з гравцями в перерві? Який настрій у команди після двох перемог?

– Ця гра була надважливою, тому що ми, на жаль, втратили очки у двох перших поєдинках. Гравці відчували відповідальність, було важко. У перерві ми всі розуміли, що в першому таймі припустилися помилки. Ми мали моменти, потрібно було нагнітати, більше працювати, більше терпіти. Команда Азербайджану була дуже організованою в обороні. Я дуже радий, що хлопці вирвали цю гру.

– З огляду на нічию в матчі Ісландія – Франція, якщо збірна України виграє два останні поєдинки, вона вийде з першого місця. Чи розглядаєте ви такий варіант?

– Вважаю, для нас зараз головне, щоб повернулися травмовані виконавці. Це гравці атаки, вони дуже важливі. Так, сьогодні всі зробили максимум, але ми повинні бути в оптимальному складі, щоб боротися з будь-якою командою, включно з командами рівня Франції.

Вважаю, що збірна України завжди грає на перемогу. Але ми граємо проти суперника, який теж намагається щось робити. У таких матчах, на такому високому рівні все можливо. Упевнений, ми будемо боротися й у матчі з Францією, й у матчі з Ісландією.

– Можете пояснити рішення замінити вінгера на центрбека, коли вийшов Бондар? Який був задум?

– Бондар може грати правого захисника, а в той момент нам потрібен був сильний захисник. Тому Бондар вийшов на позицію правого захисника, ми не грали в три центральні захисники.

– Хоча й дві перемоги, але дуже важкі. Як ви почуваєтеся після них як тренер, як людина?

– Я вдячний вам, що немає таких запитань, які виводять із себе. Тому почуваюся нормально. Знаю, що могли бути запитання важчі. Але вдячний вам, що ви мені дали трішки відпочити, – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної України над Азербайджаном у відборі до ЧС-2026.

В іншому матчі 4-го туру групи D збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією (2:2).

Зазначимо, що в попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.