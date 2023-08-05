Команди Зінченка та Шевченка розписали видовищну нічию у благодійному матчі заради України (фото, відео)

Зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.
У суботу, 5 серпня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні відбувся благодійний матч на підтримку України – Game4Ukraine.
Участь у ньому взяли легенди світового футболу, чинні та колишні гравці англійської Прем'єр-ліги, а також селебріті: популярні музиканти, актори і ведучі.
Капітанами команд – Жовтої та Синьої – стали амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.
Президент України Володимир Зеленський Перед виступив із промовою перед початком благодійного матчу.
"Дякую вам за те, що взяли участь у цій чудовій події. Сьогодні ви побачите українців, почуєте українців та зможете їм допомогти. Футбол – це сила, яка об'єднує людей. І сьогодні ми побачимо, що світ об'єднаний – об'єднаний командами Шевченка та Зінченка.
Чудові люди, чудові гравці. Жовта та Синя команди представляють наш національний прапор – один із найпотужніших символів свободи в історії. І ми робимо його символом відродження. Ми можемо це зробити разом. Я дякую Сполученому Королівству за всю підтримку, дякую всім вам, хто приєднався до нашої команди UNITED24, яка допомагає захистити свободу та відновити нормальне життя. Слава Україні", – сказав Зеленський.
Після слів Зеленського усі присутні вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії.
Сам матч завершився внічию – 2:2.
На 38-й хвилині Марк Нобл забив за команду Зінченка, але вже через три хвилини за "синіх" розкішим ударом у дальню "дев'ятку" відзначився Кларенс Зеєдорф.
У другому таймі команди знову обмінялися голами. На 53-й хвилині "жовтих" вивів уперед Даріо Срна, проте Вільям Галлас на 78-й хвилині відповів за команду Шевченка, встановивши остаточний рахунок гри.
Зазначимо, що на 24-й хвилині матч було призупинено, аби заповнений стадіон та всі учасники поєдинку влаштували овації на адресу тих, хто бореться за свободу України.
Огляд матчу
Нагадаємо, зібрані під час благодійного матчу кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.
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