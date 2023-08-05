Команди Зінченка та Шевченка розписали видовищну нічию у благодійному матчі заради України (фото, відео)

У суботу, 5 серпня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні відбувся благодійний матч на підтримку України – Game4Ukraine.

Участь у ньому взяли легенди світового футболу, чинні та колишні гравці англійської Прем'єр-ліги, а також селебріті: популярні музиканти, актори і ведучі.

Капітанами команд – Жовтої та Синьої – стали амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський Перед виступив із промовою перед початком благодійного матчу.

"Дякую вам за те, що взяли участь у цій чудовій події. Сьогодні ви побачите українців, почуєте українців та зможете їм допомогти. Футбол – це сила, яка об'єднує людей. І сьогодні ми побачимо, що світ об'єднаний – об'єднаний командами Шевченка та Зінченка.

Чудові люди, чудові гравці. Жовта та Синя команди представляють наш національний прапор – один із найпотужніших символів свободи в історії. І ми робимо його символом відродження. Ми можемо це зробити разом. Я дякую Сполученому Королівству за всю підтримку, дякую всім вам, хто приєднався до нашої команди UNITED24, яка допомагає захистити свободу та відновити нормальне життя. Слава Україні", – сказав Зеленський.

Фото: Associated Press

Після слів Зеленського усі присутні вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії.

Сам матч завершився внічию – 2:2 .

На 38-й хвилині Марк Нобл забив за команду Зінченка, але вже через три хвилини за "синіх" розкішим ударом у дальню "дев'ятку" відзначився Кларенс Зеєдорф.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

У другому таймі команди знову обмінялися голами. На 53-й хвилині "жовтих" вивів уперед Даріо Срна, проте Вільям Галлас на 78-й хвилині відповів за команду Шевченка, встановивши остаточний рахунок гри.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Зазначимо, що на 24-й хвилині матч було призупинено, аби заповнений стадіон та всі учасники поєдинку влаштували овації на адресу тих, хто бореться за свободу України.

Фото: Associated Press

Огляд матчу

Нагадаємо, зібрані під час благодійного матчу кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

Читайте також:

Легендарні футболісти, актори, телеведучі та музиканти: хто візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine

УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу

Український футбол на ТБ: де дивитися "Оболонь" – "Динамо" та інші матчі 2-го туру УПЛ