"Інгулець" / facebook.com/FCInhulets

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Матч 18-го туру Першої ліги сезону-2026/27 "Інгулець" — "Олександрія" не дограли через підозру в "договірняку".

Про це повідомляє Football Hub.

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"Гру призупинили на 83-й хвилині за рахунку 0:5. Команду "Інгулець" забрали з поля через підозру в участі в матчі з фіксованим результатом. За нашою інформацією, керівництво "Інгульця" ухвалило рішення зняти команду з поля після розмови з керівництвом ПФЛ та Комітетом з етики та чесної гри", — йдеться в дописі.

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Як виявилося, ініціатором рішення забрати команду з поля був президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, який запідозрив своїх футболістів у маніпулюванні результатом матчу.

"Ставки злітають, на тотал грають. Я не хочу в цьому брати участь, тому й забрав команду, щоб ставки не зіграли. Я дав команду, так. І погодив з ПФЛ, з усіма. Усі в курсі. Я дав команду, сказав, що не дограватиму гру. Я бачу, як грають. Мені почали скидати ставки, питати: "Ви в цьому берете участь чи ні?". Я ніколи в цьому не брав участі й не хочу", — заявив Поворознюк в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Український футбол".

"Інгулець" (19 очок) наразі посідає 11-те місце у Першій лізі . "Олександрія" (31 бал) перебуває на четвертій позиції.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Чорноморцю" в УПЛ.

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