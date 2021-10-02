Коментатор клубного каналу "Динамо" переплутав команди та радів голу "Шахтаря": кумедне відео

"Гірники" вже потролили бідолаху в своїх соцмережах.

Феєричним конфузом відзначився коментатор клубного телеканалу київського "Динамо", який працював на матчі юнацького Чемпіонату України (U-19) проти донецького "Шахтаря".

Уже на 4-й хвилині "гірники" повели в рахунку - вихід один на один з голкіпером реалізував Данило Гончарук. Однак коментатор зустрічі не розібрався, що цього разу у незвичній білій формі вийшли на поле футболісти "Шахтаря", та емоційно сказав глядачам, що гол забило "Динамо".

Цікаво, що титр вгорі екрану також показав, що вперед вийшли "біло-сині". Минув деякий час і коментатор усвідомив свою помилку та попросив вибачення у глядачів: "Невеличка хиба. Насправді, "Шахтар" відкриває рахунок", - заявив він.

Епічний фейл коментатора розлетівся Мережею. "Шахтар" не втратив можливості покепкувати з бідолахи та опублікував відео епізоду на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Коментатор матчу "Динамо" - "Шахтар" на Dynamo TV, відгукніться. Шалик "Шахтаря" з автографом Данила Гончарука - ваш", - дотепно підписала ролик пресслужба "гірників".

Поєдинок завершився перемогою юнаків "Шахтаря" з рахунком 2:0 .

. "Гірники" на 6 очок відірвалися від своїх однолітків з "Динамо" в турнірній таблиці чемпіонату U-19.

У цьому матчі за "Динамо" U-19 зіграв захисник Микита Бурда, який повернувся на поле після моторошної травми.

Раніше ТСН Проспорт писав, що футболіст "Вереса" розірвав Мережу емоційним виконанням гімну перед грою з "Шахтарем".

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