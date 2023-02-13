Коментатор у прямому ефірі назвав Малиновського "росіянином": українець потужно відреагував (відео)

Руслан зажадав від працівника американського телеканалу публічних вибачень під час наступного ефіру.

Коментатор телеканалу beINSPORTS USA Філ Шоен оскандалився, працюючи на матчі 23-го туру чемпіонату Франції між "Клермоном" і "Марселем".

Під час трансляції коментатор назвав українського півзахисника Руслана Малиновського "росіянином".

Це сталося на 36-й хвилині поєдинку, коли українець вкрай невдало виконав штрафний удар, запустивши м'яч високо на трибуни. Коментатор ще вирішив пожартувати і назвав хибу гравця "супутникболом на Москву".

Коментатори з beinSports називали Маліновського росіянином... pic.twitter.com/6i3MS9Yh7x — Підслухано у "дияволів" (@bogggdan1219) February 12, 2023

На кричущий інцидент відреагувала дружина українського футболіста Роксана.

"Росіянин? Такі некомпетентні люди не повинні коментувати такі матчі. Ганьба!" – написала дружина Малиновського в соцмережах.

Не пройшов повз скандальний випадок і сам Руслан.

"Що сталося? Хто саме коментував цей поєдинок?" – написав Малиновський у Twitter, позначивши beINSPORTS USA.

Коментатор матчу відповів Малиновському в Twitter, попросивши вибачення в українського футболіста.

"Руслане, щиро прошу вибачення за свою обмовку. Я часто повторював "український". Однак після Вашого удару я одного разу сказав "Москва". Після того, як я заповнював ефір впродовж години через сльозогінний газ (початок матчу було відкладено через сутички фанатів біля стадіону – прим.), я не мав жодного уявлення про Росію. Серйозні, болісні часи, над якими я часто молюся. Перепрошую за свою помилку", – написав Шоен.

Однак Малиновському виявилося замало цього повідомлення від коментатора. Руслан заявив, що чекає від нього вибачень під час наступного ефіру.

"Не думав, що сльозогінний газ у Франції міг мати ефект у Флориді. Мені так шкода. Оскільки ви зробили помилку на телебаченні, то хотів би почути вибачення під час наступного ефіру, а не у Twitter", – відповів Маліновський коментатору.

Крім того, Руслан у своєму повідомлення прикріпив акаунти кількох благодійних організацій, які допомагають Україні під час час російського вторгнення.

Поєдинок між "Клермоном" і "Марселем" завершився перемогою команди Малиновського з рахунком 0:2. Руслан вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок, заробивши пенальті.

команди Малиновського з рахунком 0:2. Руслан вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок, заробивши пенальті. Після цієї перемоги "Марсель" (49 очок) повернувся на друге місце в чемпіонаті Франції. "Провансальці" наблизилися до лідера турнірної таблиці ПСЖ (54 бали).

У наступному турі команда Малиновського 19 лютого на виїзді зіграє проти "Тулузи", після чого 26 лютого в чемпіонаті прийматиме ПСЖ.

Нагадаємо, раніше Малиновський обійнявся з російським легіонером "Монако" Олександром Головіним після матчу чемпіонату Франції та нарвався на критику фанатів. Після цього Руслан публічно попросив вибачення за свій вчинок.

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