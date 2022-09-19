"Комфортно та спокійно переможе": промоутер Джошуа оцінив шанси Усика в бою з Вайлдером

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа, поділився думками про потенційний поєдинок між українським чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та американцем Деонтеєм Вайлдером.

На думку Гірна, український боксер не зіткнеться з труднощами, якщо вийде в ринг проти "Бронзового бомбардувальника".

Також промоутер наголосив, що якщо Ф'юрі домовиться про бій із Джошуа, то об'єднавчий поєдинок за звання абслютного чемпіона світу між "Циганським королем" та Усиком доведеться відкласти на тривалий час.

"Думаю, це непоганий бій. Звичайно, всі хочуть бачити бій за чотири пояси надважкої ваги, але якщо Ф'юрі переможе Джошуа, то це буде неможливо до літа, а якщо Джошуа переможе Ф'юрі, то і до зими.

У цьому випадку Усику потрібен суперник, і Вайлдер - хороший варіант. Думаю, Усик комфортно та спокійно переможе Деонтея", - наводить слова Хірна talkSPORT.

Раніше сам Вайлдер говорив про бажання вийти на ринг з українським чемпіоном. Своєю чергою, Усик заявив, що хоче побитися з Деонтеєм, якщо Ф'юрі відмовиться від бою за "абсолюта" та проведе поєдинок з Джошуа.

Зазначимо, що в наступному бою Вайлдер 15 жовтня зустрінеться з фіном Робертом Хеленіусом. Перед цим "Бронзовий бомбардувальник" двічі поспіль програв Ф'юрі в поєдинках, де на кону стояв пояс WBC у надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 36-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та дві поразки.

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