Комічне вилучення Неймара, рятівний гол Мбаппе: ПСЖ на останніх секундах вирвав перемогу над аутсайдером

ПСЖ у домашньому матчі 16-го туру чемпіонату Франції насилу зумів обіграти "Страсбур". Зустріч завершилася з рахунком 2:1 .

Господарі вийшли вперед на 14-й хвилині – Маркіньйос замкнув подачу Неймара. На початку другого тайму гості відігралися –Маркіньйос цього разу вразив власні ворота.

На 63-й хвилині парижани залишилися в меншості – Неймар за дві хвилини отримав дві жовті картки та достроково пішов з поля. Цікаво, що перший "гірчичник" бразилець заробив за відмашку від суперника, а другий – за симуляцію.

ПСЖ був близький до втрати очок, однак у компенсований час Кіліан Мбаппе реалізував пенальті та приніс своїй команді перемогу.

Додамо, що ще одна зірка паризького клубу Ліонель Мессі перебуває у відпустці після тріумфу на чемпіонаті світу, тож участі в цьому матчі не брав.

Огляд матчу

ПСЖ з 44 очками очолює турнірну таблицю Ліги 1, випереджаючи "Ланс" на 8 балів. "Страсбур" з 11 пунктами посідає передостанню сходинку.

У наступному турі ПСЖ 1 січня на виїзді зіграє проти "Ланса". "Страсбур" наступного дня прийматиме "Труа".

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