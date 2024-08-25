Компані дебютував з камбеку: "Баварія" здобула вольову перемогу на старті Бундесліги (відео)

Мюнхенці поступалися в грі проти "Вольфсбурга", але зуміли взяти три очки.

"Баварія" на виїзді обіграла "Вольфсбург" у матчі 1-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Фольксваген Арені" завершився з рахунком 2:3 .

На 20-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Джамал Мусіала. Після перерви господарі відповіли своїми двома м'ячами – дубль оформив Ловро Маєр, який на 47-й хвилині реалізував пенальті, а на 55-й хвилині відзначився з гри.

На 65-й хвилині рахунко у матчі знову став рівним – автогол у пасиві Якуба Камінського. На 82-й хвилині мюнхенці забили переможний м'яч – його автором став Серж Гнабрі.

Огляд матчу "Вольфсбург" – "Баварія"

Зазначимо, що це був дебютний матч Венсана Компані на посаді головного тренера "Баварії".

У другому турі мюнхенці 1 вересня приймуть "Фрайбург", а "Вольфсбург" 31 серпня на виїзді зіграє проти новачка елітного дивізіону "Гольштайн Кіль".

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