Компанія Епіцентр презентувала документальний фільм про збірну України з футболу

Допрем’єрний показ відвідали, зокрема, зіркові українські гравці, тренери та функціонери.

У Києві відбувся допрем’єрний показ документального фільму "Особлива атмосфера", що розкриває подробиці підготовки української збірної до Чемпіонату Європи з футболу.

Стрічку було знято за підтримки титульного партнера національної збірної України мережі ТЦ "Епіцентр". 11 червня в центральному офісі компанії відбувся закритий допрем’єрний показ фільму.

Як зазначив співпродюсер проєкту, футбольний експерт, блогер та функціонер Тарас Герега, "Особлива атмосфера" стала однією з найвідвертіших розповідей про національну збірну України з футболу.

"Вперше в історії збірної журналістів підпустили настільки близько до гравців та тренерів головної команди країни. Завдяки цьому знімальна група проєкту отримала можливість максимально глибоко занурити глядача всередину команди та дати можливість відчути атмосферу тренувального процесу та настій в збірній", - прокоментував реліз фільму Тарас Герега.

За його словами, документальна картина не тільки показала ексклюзивні кадри з-за лаштунків команди на закритому від сторонніх очей зборі, але й згадала найважливіші моменти відбору до Євро. А основний акцент у фільмі зробили на особливій атмосфері в команді, яку побудував головний тренер збірної Андрій Шевченко.

Як зазначають автори фільму, саме головний тренер збірної є основним елементом цієї атмосфери. Він вміє зарядити батарейки команди та окремих гравців навіть коли сил вже нема. Робиться це часто у легкій манері, з гумором, добрими та смішними ситуативними жартами. В той же час Шевченко суворо спитає з футболістів: іноді один лише погляд Шевченка підвищує швидкість чи точність гравців під час ігрових вправ.

У фільмі виділяються й інші найважливіші елементи особливої атмосфери: ментальність, дисципліна, тактика і єдність - як всередині команди, так і з вболівальниками.

Продюсер та режисер фільму Павло Черепін зізнається: спочатку футболісти й тренери доволі прохолодно сприймали журналістів, адже не звикли до постійної уваги та зйомок під час тренувань. "Проте у фінальних титрах глядач зміг побачити, що співавторами фільму також стали гравці збірної Андрій П’ятов та Олександр Караваєв. У стрічці є зйомки "від першої особи", коли маленька камера одягалася на футболістів під час тренувань", - розповів Черепін.

В свою чергу співзасновник Епіцентр К Олександр Герега відзначив важливість показаних у фільмі кадрів з тренуваннями футболістів, які важко працюють, щоб прославити свою країну.

"Завдяки цьому фільму, вболівальники зможуть побачити, наскільки важка праця стоїть за перемогами футболістів. Гравці національної команди змогли гідно виступити у відборі та потрапити на Євро завдяки щоденним виснажливим тренуванням та таланту. Ми можемо пишатися тим, що в нас є такі футболісти та тренери. І можемо захоплюватися роботою авторів фільму, які зробили дійсно класний продукт", - сказав Олександр Герега.

Він запевнив, що компанія не тільки продовжить підтримувати футбольну збірну, але й слідувати стратегії соціально-відповідального бізнесу, вкладаючи кошти в розвиток та популяризацію українського футболу, а також інших видів спорту.

Допрем’єрний показ відвідали відомі футбольні особистості, в тому числі зіркові українські гравці, тренери та функціонери, а також журналісти, телеведучі, блогери та коментатори.

Після перегляду стрічки гості події змогли висловити свою підтримку збірній перед стартом Євро через соцмережі, зробивши селфі в тематичній фото-зоні, яку реалізували у вигляді роздягальні національної команди.

Презентація 40-хвилинної документальної стрічки для широкої аудиторії відбулася вже 12 червня на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2. Стрічку можна подивитися на телеканалах НЛО TV та UA: Перший, VOD-платформі OLL.TV та в інтернеті.

Крім того, компанія Епіцентр транслюватиме фільм перед кожним матчем збірної на Євро 2020 у власній фан-зоні з величезним екраном, яка знаходиться на парковці торговельного центру "Епіцентр" у Києві на вулиці Полярній, 20-Д.

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