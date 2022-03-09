"Компромісу з Путіним немає": Ребров пообіцяв повернутися до України та воювати з російськими окупантами

47-річний фахівець налаштований приїхати на батьківщину, аби долучитися до боротьби із загарбниками.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров заявив, що після завершення сезону в ОАЕ повернеться до України, аби зі зброєю в руках боронити свою землю від російських окупантів.

"Я спілкувався зі ЗМІ з Польщі, Греції, Чехії, а тепер ви з Ірландії. Я хочу, щоб світ знав, що відбувається. Звичайно, ми зараз навіть не думаємо про футбол, усі думки про захист своєї країни. Дуже пишаюся людьми, воїнами, які намагаються врятувати нашу країну. Ми на боці правди, але повинні боротися за нашу свободу.

У мене в ОАЕ робота, але як тільки сезон закінчиться, повернуся додому зі своїми людьми. Приїду, як тільки зможу. Я буду битися. Всі виходять на вулиці, ми єдині як народ. Світ цікавиться, як українці захистять свій народ. Це тому, що люди вийдуть на вулиці і будуть битися, всі єдині. Ми знаємо, що нам робити.

Звісно, я візьму в руки зброю. Ми виживемо. Виграємо. Я не бачу компромісу, тому що його немає з Путіним. Він хоче лише поїхати до Києва і показати, що окупував нашу країну. Він не зацікавлений у компромісах, ми будемо боротися за свій народ і залишимося до кінця. Зараз ми боремося за свою країну, хочемо вирішувати свою долю, а не щоб інші люди керували нашою країною чи вказували нам, що робити в майбутньому", - цитує Реброва Independent.ie.

Раніше повідомлялося, що клуб Реброва вийшов до фіналу Кубка ліги ОАЕ.

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