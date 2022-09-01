Кому належать права на трансляцію матчів Премʼєр-ліги та як українці дивляться футбол: підсумки пресконференції футбольних клубів

Пʼять топових українських клубів - “Динамо”, “Дніпро-1”, “Металіст”, “Зоря”, “Рух” - заявили, що не підтримують рішення УПЛ щодо того, аби їхні матчі транслювалися на телеканалі Setanta Sports. Крім цього, клуби апелюють, що жодного так званого єдиного телепулу трансляторів, про який комунікує УПЛ, не існує. 1 вересня відбулася пресконференція клубів щодо ситуації, яка склалася в інфополі.

Аргументація ФК, про яку ще раз наголосили на конференції, знаходиться як в юридичній, так і морально-етичній площині. Юридично клуби вважають, що вони є організаторами матчів, несуть за них всебічну відповідальність, а відтак, відповідно до чинного законодавства України, мають право на висвітлення події. Також вже неодноразово у публічному просторі звучала теза про те, що у цей надскладний для країни час клуби прагнуть бути поруч зі своїми вболівальниками, тому перегляд матчів має бути безкоштовним для всіх охочих. З відповідними листами футбольні клуби “Динамо” Київ, “Дніпро-1”, “Зоря”, “Металіст” та “Рух” звернулися до 1+1 media, аби медіагрупа забезпечила максимально широку дистрибуцію матчів на своїх майданчиках. Крім того, у клубів вже є багаторічна успішна історія співпраці та, відповідно, наявні діючі довгострокові договори. 1+1 media погодилася транслювати матчі на своїх загальнонаціональних телеканалах 2+2 та УНІАН, які є у цифровому ефірі.

"Ми відстоюємо свої права, відстоювали і будемо це робити. Також ми відстоюємо права своїх глядачів і уболівальників. У країні складна ситуація, йде війна і не кожен глядач має можливість придбати доступ до каналу Setanta. Тому ми будемо робити все, щоб в такий складний воєнний час у охочих подивитися футбол був доступ до перегляду на загальнодоступних телеканалах", - прокоментував Сергій Мохник, заступник генерального директора ФК “Динамо” Київ.

Мохник також нагадав про юридичну складову питання.

"Є Закон України про фізичну культуру і спорт. Так, норма частини 8 статті 45 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” передбачає, що право на висвітлення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу належить організаторам фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів відповідно до закону. Далі виникає питання: хто є організатором відповідного заходу? Весь процес відповідно до наших регламентних норм забезпечує клуб-господар, що організовує матч. Відповідно, ми вважаємо, що всі права на трансляцію належать саме клубам", - підсумував він.

Статистика переглядів та дослідження щодо перегляду футболу

Телеканал Senanta Sports доступний до перегляду онлайн, вартість підписки складає 109 грн. Проте, згідно з нещодавним дослідженням, яке провела “Українська соціологічна група” з 8 по 12 липня 2022, якраз напередодні рішення УПЛ про створення так званого єдиного телепулу, 78% українців не готові взагалі платити за перегляд футболу. Під час опитування респондентам запропонували уявити ситуацію, що футбольні матчі транслюватимуться лише на певному спортивному телеканалі. Респонденти мали оцінити свою готовність придбати підписку на телеканал, що транслюватиме футбольні матчі. З’ясувалося, що "обов’язково" придбати підписку мають намір лише 3,4% від усіх опитаних і 9,7% - серед глядачів футбольних трансляцій. На думку дослідників, попит на платну підписку телеканалу, якому належатимуть ексклюзивні права на трансляції футбольних матчів, можна охарактеризувати як "незначний".

Результати дослідження знаходять відображення і в реальних цифрах переглядів матчів. Візьмемо, приміром, матчі, які транслювалися майже паралельно на телеканалі 2+2 (з 10-хвилинною затримкою) та наживо на каналі Setanta Sports з 1 по 23 серпня 2022 року.

“Сьогодні ми спостерігаємо дуже велике зацікавлення у перегляді саме на безкоштовних ресурсах. З Setanta ми співпрацювали влітку. Так от, згідно результатів перегляду матчу “Динамо” - “Фенербахче” частка безкоштовного перегляду на телеканалі 2+2 склала 22,3%, а на Setanta - 0,2%. Це величезна прірва. Матч “Штурм” - “Динамо” переглянули з часткою 21,2% на 2+2 проти 7,3% на Setanta. І, згідно з умовами угод, на 2+2 ці матчі транслювалися з 10-хвилинною затримкою! Тобто, у користувачів Setanta був величезний привілей, проте абсолютна більшість глядачів обрала саме безкоштовний перегляд на 2+2. Під час війни головним для футбольної громадськості має бути збереження своєї аудиторії, яка роками вболіває за ФК, а не обмеження в доступі до футбольного контенту”, - прокоментував Степан Щербачов, керівник управління спортивних проєктів 1+1 media під час пресконференції пʼяти футбольних клубів 1 вересня.

Як бачимо, українці значно активніше дивляться футбол, коли він є у загальному безкоштовному доступі на загальнонаціональному телеканалі. На фоні логічного скорочення розважальних програм на ТВ та патріотичних трендів вболівати за своїх, прагнути до перемоги, футбольні матчі та інші спортивні події стають тим самим затребуваним контентом.

І шляхетно, коли цей контент надається зараз українцям безкоштовно. До прикладу, справжньою подією у світі спорту став нещодавній бій Усик-Джошуа, який транслювався на телеканалі 2+2 безкоштовно і права на показ якого викупив сам Олександр Усик та безоплатно надав трансляторам. Так, згідно показників Big Data UA, частка перегляду події склала 57,6%, а охоплення - 20,1%. Загалом, частка телеканалу 2+2 в цей день склала 21,7%, що майже в чотири рази вище, ніж у попередні чотири суботи. Таким чином, 2+2 став лідером дня серед усіх телеканалів.

Крім цього, показовим стало рішення УЄФА безкоштовно передати УАФ права на телетрансляцію матчів збірної України в межах діючого сезону Ліги Націй.

Також телеканалу УНІАН, що входить до складу 1+1 media, польська телевізійна група Polsat передала права на трансляцію волейбольних матчів України в межах Чемпіонату світу на безоплатній основі. Українці активно спостерігають за матчами на УНІАН та вболівають за національну збірну, що знаходить відображення в цифрах. Так, частка телеканалу УНІАН під час матчу другого туру між Україною та Тунісом досягла 1,2%, що практично вдвічі перевищує показники телеканалу за день і більш ніж в 10 разів - середню частку слоту за останні чотири понеділка.

Відповідно, з огляду на тенденцію надання безкоштовного доступу до важливих суспільних спортивних подій, зростає попит серед глядачів на перегляд такого контенту, що підтверджується цифрами телеперегляду. Тож саме час обʼєднувати зусилля та приймати консолідовані рішення на користь вболівальників, а не продовжувати беззмістовні дискусії чи застосовувати штрафні санкції до учасників конфлікту.

Джерело даних: Big Data UA

Дані OTT/IPTV платформ (КиївстарТБ, Воля, Тріолан, You TV)

Великий футбол і спорт загалом під час війни: інтерв'ю з міністром Вадимом Гутцайтом

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