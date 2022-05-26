"Конфіскують все, що має цінність": гравець збірної України – про ситуацію в окупованому Херсоні

"Конфіскують все, що має цінність": гравець збірної України – про ситуацію в окупованому Херсоні

Футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв розповів про ситуацію в окупаваному Херсоні, де проживає цого рідня.

Російські окупаційні війська відбирають у жителів Херсона "все, що має якусь цінність"

Про це Караваєв сказав у інтерв'ю Time.

"Ми весь час переписуємось. Я знаю, що у них хоча б є їжа та вода. Я намагався вислати їм ліки, але ми почули, що росіяни конфіскують все, що має якусь цінність. Вони біля моря і кожен день чують обстріли у бік Одеси та Миколаєва", – розповів футболіст.

Нагадаємо, що Українська асоціація футболу (УАФ) вимагатиме від Російської Федерації відшкодувати збитки, завдані футбольній інфраструктурі внаслідок військової агресії.

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