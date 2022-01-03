Конфлікт нагнітається: найдорожчий футболіст в історії "Челсі" вирішив "продати" себе до складу чемпіона Італії

Схоже, його дні в таборі "синіх" добігають завершення.

Зірковий форвард лондонського " Челсі " Ромелу Лукаку продовжує нагнітати обстановку.

Так, 28-річний бельгієць у своєму профілі на сторінці Facebook вирішив поміняти нинішній статус клубу, за який він виступає. Відтак, згідно оновленої інформації, нападник тепер є гравцем чинного чемпіона Італії - міланського "Інтера".

Lukaku via Facebook pic.twitter.com/s8OdyFwsLp — ꜰᴀꜱᴛ ɢᴏᴀʟꜱ (@IFAST29) January 2, 2022

Якщо Ромелу змінив дані днями, це лише підкреслює лінію його поведінки. Якщо ж ні, то не зовсім зрозуміло, чому він досі не оновив інформацію про те, за який виступає клуб.

Таким чином, Лукаку ще більше заявив про своє бажання покинути столицю Англії та повернутися на стадіон "Джузеппе Меацца", де й виступає "Інтер". Бельгієць незадоволений своїм становищем у англійському клубі і хотів би повернутися до Італії в майбутньому.

Утім, нещодавно футболіст за свої слова поплатився. Головний тренер "Челсі" Томас Тухель залишив Ромелу поза заявкою на центральний матч 21-го туру АПЛ проти "Ліверпуля", який завершився надрезультативною нічиєю з рахунком 2:2. Німецький фахівець залишився незадоволений висловлюваннями Лукаку та пообіцяв розібратися у ситуації. Спеціаліст планує провести зустріч з форвардом, аби все роз'яснити.

Цього сезону 28-річний гравець провів 18 поєдинків у футболці "синіх", відзначившись сімома голами та двома асистами;

Лукаку перебрався до "Челсі" минулого літа саме з "Інтера". За його перехід "сині" віддали міланцям 115 млн євро . Як наслідок, цей перехід став найдорожчим в історії "Челсі";

. Як наслідок, цей перехід став найдорожчим в історії "Челсі"; Лукаку вже виступав за "Челсі" в період від 2011 до 2012 року, однак тоді він не зміг закріпитися в команді.

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