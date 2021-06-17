"Конфлікт" Роналду і Coca-Cola: УЄФА відреагував на дії футболіста під час Євро-2020

В організації дали оцінку вчинку легендарного форварда.

У Союзі міжнародних футбольних асоціацій (УЄФА) відреагували на вчинок капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду перед матчем 1-го туру групи F Євро-2020 з національною командою Угорщини.

36-річний нападник під час пресконференції напередодні гри, сідаючи за стіл, відсунув від себе дві пляшки Coca-Cola - напій одного зі спонсорів турніру.

"УЄФА спілкувався з командами з цього приводу. Це важливо, тому що доходи спонсорів мають вирішальне значення для турніру і для європейського футболу", - цитує представника УЄФА Мартіна Каллена La Gazzetta dello Sport.

Було відзначено, що учасників Євро-2020 наполегливо попросили не повторювати подібні дії. Водночас Каллен підкреслив, що організатори повинні подбати про те, щоб зі столів прибирали продукцію спонсорів, наприклад, алкоголь, якщо вона суперечить релігійним заповідям учасників пресконференцій.

Повідомлялося, що Роналду одним жестом обвалив акції американської компанії. Пізніше стало відомо, що така інформація сильно перебільшена.

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