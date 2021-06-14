Конфлікт у збірній України: Ярмоленко після поразки на Євро-2020 висловив претензії одному з партнерів

У команді неспокійно.

Після поразки від збірної Нідерландів (2:3) у матчі першого туру групи C Євро-2020 капітан національної команди України Андрій Ярмоленко пред'явив претензії партнеру за колективом Марлосу.

Про це розповів відомий журналіст Артем Франков. За словами працівника ЗМІ, Андрію не сподобалося ставлення до справи з боку партнера за командою.

"Ярмоленко висловив обґрунтовані претензії Марлосу. Подробиць не знаю. Претензії взагалі до його дій на полі, зокрема, до хаотичних переміщень і не витримування позиції", - цитує Франкова Tribuna.

Марлос вийшов у матчі з Нідерландами на заміну вже на 13-й хвилині. На 64-й хвилині після зворотної заміни він покинув межі поля.

Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.

та До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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