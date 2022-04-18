Конфлікт вичерпаний: "Динамо" назвало дату, коли відпустить своїх гравців до збірної України

Конфлікт вичерпаний: "Динамо" назвало дату, коли відпустить своїх гравців до збірної України

Столичний клуб пішов на поступки національній команді, перед якою стоїть завдання пробитися на мундіаль.

Футболісти київського "Динамо" зможуть своєчасно прибути до розташування збірної України для підготовки до вирішальних матчів відбору на Чемпіонат світу-2022.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко за підсумками розмови з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом.

"Набрав президента київського "Динамо". Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти "Динамо", яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту "Динамо" за розуміння і підтримку національної збірної! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Набрав президента київського «Динамо». Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі... Опубліковано Андрієм Павелком Понеділок, 18 квітня 2022 р.

Нагадаємо, раніше "Динамо" відмовлялося відпускати своїх гравців до національної команди на збір, який повинен був розпочатися 29 квітня. Ігор Суркіс говорив, що 12 гравців "біло-синіх", котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу "синьо-жовтих" аж 23 травня.

Рішенням керівництва "Динамо" обурився головний тренер збірної України Олександр Петраков. Керманич "синьо-жовтих" пригрозив виключити гравців "Динамо" зі складу збірної України, якщо вони вчасно не прибудуть до табору національної команди.

Крім того, позицію керівництва київського клубу нещадно розкритикували ультрас "Динамо" та колишній керманич "біло-синіх", а нині головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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