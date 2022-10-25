Конфлікт вичерпано: Роналду після скандалу повернувся до основної команди "Манчестер Юнайтед"

Кріштіану в загальній групі готується до матчу Ліги Європи проти "Шерифа".

Зірковий форвард Кріштіану Роналду повернувся до тренувань з першою командою "Манчестер Юнайтед" після того, як минулого тижня був відсторонений за свій скандальний вчинок під час матчу з "Тоттенгемом" у 12-му турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Португалець, якого не випустили на поле, демонстративно залишив лавку запасних і пішов до підтрибунного приміщення за п'ять хвилин до фінального свистка. Після цього головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг відправив 37-річного нападника тренуватися з молодіжним складом команди.

Однак відбувати покарання Роналду довелося зовсім не довго. У вівторок, 25 жовтня, португалець прибув на базу клубу, поговорив з тренером та отримав дозвіл повернутися до першої команди МЮ, повідомляє BBC.

Таким чином, Кріштіану вже готується разом з іншими футболістами "манкуніанців" до матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Шерифа", який відбудеться 27 жовтня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, після чотирьох зіграних турів "Манчестер Юнайтед" з 9 очками посідає друге місце в своїй групі Ліги Європи, де лідирує "Реал Сосьєдад" (12 балів). На третій і четвертій позиціях розташувалися "Шериф" (3) і "Омонія "(0).

Що стосується внутрішньої першості, то "червоні дияволи" з 20 очками після 11 матчів йдуть на шостій сходинці в таблиці АПЛ. У наступному турі Роналду та Ко в неділю, 30 жовтня, прийматимуть "Вест Гем".

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