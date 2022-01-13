Конфуз на Кубку Африки: організатори тричі не змогли увімкнути гімн однієї з команд (відео)

Конфуз на Кубку Африки: організатори тричі не змогли увімкнути гімн однієї з команд (відео)

Футболісти збірної Мавританії так і не почули національний гімн.

У рамках поєдинку першого туру групового етапу Кубка африканських націй Мавританія зустрічалася з Гамбією.

Перед початком зустрічі стався конфуз із боку організаторів турніру.

Організатори турніру тричі намагалися включити гімн Мавританії, проте всі три рази припускалися помилки. Зрештою футболісти так і не почули гімн своєї країни, поаплодували, після чого пролунав гімн Гамбії, а потім розпочалася гра.

Lol

Mais aujourd'hui là ya quoi au cameroune même, ils mettent l'hymne de la mauritanie pour l'équipe gambienne #CAN2022

Ya quoi pic.twitter.com/CtiQqtjzV8 — 221 (@Wadjubaakh) January 12, 2022

Цікаво, що мінімальну перемогу в матчі здобула збірна Гамбії.

Збірна Гамбії набрала 3 очки і посідає 1-е місце у турнірній таблиці групи F. Мавританія (0) – на 3-му місці. Суперниками збірних Мавританії та Гамбії за групою F є національні команди Малі (3) та Тунісу (0), матч між якими теж запам'ятається скандалом .

. У наступному турі групового етапу Кубка африканських націй Гамбія зіграє з Малі, а команда Мавританії зустрінеться з Тунісом.

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