Конфуз на Кубку Африки: Салах із чотирма партнерами по команді примудрилися не забити в порожні ворота (відео епічної хиби)

Конфуз на Кубку Африки: Салах із чотирма партнерами по команді примудрилися не забити в порожні ворота (відео епічної хиби)

На щастя для них, це їм не завадило перемогти.

Справжнім курйозом завершився матч 1/4 фіналу Кубка Африки між Єгиптом та Марокко.

Так, на 31 хвилині другого екстратайму гравці Марокко отримали право на штрафний удар із правого флангу. Футболіст номінальних гостей віддав передачу на партнера по команді, той забарився з навісом, та втратив м'яч. Ігрове знаряддя миттєво відібрав єгиптянин і, як наслідок, розпочав контратаку.

М'яч підхопив Салах та на усій швидкості побіг до воріт опонента, які були порожніми через те, що їхній голкіпер вже чекав на навіс зі стандарту в майданчику суперника. Зірку "Ліверпуля" підтримали ще четверо партнерів по команді, які готові були забивати. Утім, все сталося для них якомога найгірше.

Віддавши пас ліворуч, футболіст збірної Єгипту ухвалив дещо дивне рішення - він нібито пробивав по воротах, а нібито віддавав передачу на хід Салаху. У будь-якому випадку все завершилося погано, адже м'яч пролетів у декількох сантиметрах від стійки та вийшов за межі поля.

До вашої уваги відео з цією епічною хибою. Її можна подивитися, починаючи від 2:40:30.

Зрештою, цей конфуз не завадив збірній Єгипту здобути перемогу та вийти до півфіналу турніру. Салах і Ко виграли з рахунком 2:1, а Мохамед забив один із голів.