Конфуз перед боєм з Ф'юрі: на зважуванні оголосили неправильну вагу Усика

Справжня вага українця була майже на 5 кг меншою за названу.

Конфуз трапився під час церемонії зважування перед боєм за звання "абсолюта" у хевівейті між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомив журналіст Майкл Бенсон, легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер припустився помилки та оголосив неправильну вагу Усика. Замість названих ним 105,9 кг (233 фунти) справжня вага українця була 101,2 кг (223 фунти),

Зазначимо, що все одно це це рекордна вага в кар'єрі Усика. До цього Олександр найбільше важив перед другим боєм з Ентоні Джошуа – 100,5 кг. А в останньому поєдинку проти Даніеля Дюбуа вага українця становила 100,2 кг.

До слова, вага Ф'юрі перед чемпіонським боєм проти Усика склала 118,8 кг.

Додамо, що на церемонію зважування Усик прибув у вишиванці з портретом військового ЗСУ Олександра Мацієвського, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів "Слава Україні!".

Також боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої британець штовхнув українця. У відповідь Усик залишив потужне послання Ф'юрі.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі.

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