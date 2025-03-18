Конфуз у Болгарії: клуб хвилиною мовчання вшанував пам'ять футболіста, який виявився живим (відео)

Перед матчем чемпіонату Болгарії між "Ардою" та "Левські" стався конфуз – господарі поля хвилиною мовчання вшанували пам'ять свого колишнього футболіста 79-річного Петко Ганчева, але виявилось, що чоловік живий.

Ще під час поєдинку клубу повідомили про помилку і пресслужба опублікувала пост з вибаченнями.

"Керівництво ПФК "Арда" хотіло б висловити величезні вибачення колишньому гравцю Петко Ганчеву та його родичам після того, як клуб отримав неправдиву інформацію про його смерть. Ми бажаємо Петко Ганчеву багато років міцного здоров'я та насолоджуватися успіхами "Арди".

Bulgarian club Arda apologise after mourning ex-player who turns out to be alive



The management of Bulgarian top-flight side Arda Kardzhali apologised after their former player Petko Ganchev, whose death they mourned in a minute's silence before Sunday's match with Levski Sofia,… pic.twitter.com/DX9Z1h3YKd — Gulf Daily News (@GDNonline) March 18, 2025

Невдовзі місцеві журналісти звернулися до Ганчева за коментарем. Той заявив, що на клуб не ображається і до суду подавати не збирається, а також розповів, як він дізнався про свою "смерть".

"Я ніколи не пропускаю матчі "Арди" по телевізору. На гру проти «Левські" я запізнився хвилин на десять, бо мав справи. Поки я їхав додому, мій телефон почав дзвонити. Але я був за кермом, тому не став піднімати слухавку. Я припаркувався перед нашим будинком, заходжу на подвір'я, а моя дружина зустрічає мене у сльозах.

Вона кричить: "Петко, Петко, по телевізору оголосили, що ти помер!" Я не міг зрозуміти, що вона мені каже. Вона пояснила мені, що їй зателефонували і розповіли про те, що чули перед початком матчу.

Потім мені зателефонували двоє друзів. Один з них кричав: "Я телефоную, а ти не береш слухавку. Я повірив тому, що почув, і зателефонував твоїй дружині". Цілком нормально, що людина налякана, адже ми вже давно не спілкувалися.

На стадіоні був мій друг Стоян Ілієв – колишній центральний захисник. Він сказав мені: "Мені цікаво, плакати чи сміятися". Мені також. Ви можете і плакати, і сміятися. Стоян підвівся, як і інші люди на стадіоні, щоб віддати мені шану...

Бути похованим живцем – це справді великий стрес. Ситуація не з приємних, але зрештою ми маємо бути на позитиві. Вчора, коли я почув жахливу новину, я налив собі трохи бренді", – поділився Ганчев.

Раніше повідомлялося, що 25-річний футболіст загинув, рятуючи людей під час пожежі в нічному клубі.

Читайте також:

"Давай по газах, поки не передумали!": футболіст Мілевський розповів про свою зустріч із ТЦК

Гроші не пахнуть: легендарний італійський футболіст зібрався приїхати до Москви та викликав скандал

Україна – Бельгія: прогноз букмекерів на матч за місце в елітному дивізіоні Ліги націй