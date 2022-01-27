Конкурент Куртуа: "Реал" показав фрагмент тренування Луніна (відео)

Український голкіпер "бланкос" продовжує боротися за місце у стартовому складі.

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін активно тренується, щоб скласти конкуренцію Тібо Куртуа у боротьбі за місце у стартовому складі.

Пресслужба "вершкових" показала два відеоролики за участю Луніна.

На першому відео українець кілька разів чудово парирував удари партнерів.

⚽✊ ¡Goles y paradas para todos los gustos! pic.twitter.com/vYageATmsQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 26, 2022

"Голи та сейви на будь-який смак", - описали ролик у Мадриді.

На іншому відео український кіпер відпрацьовував кілька вправ на воротах разом із третім голкіпером "бланкос" Тоні Фуїдіасом.

Андрій перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро.

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