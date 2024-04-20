Конкурент для Луніна: основний воротар "Реала" повернувся до тренувань з командою перед Ель Класико

Тібо Куртуа відновився після чергової травми та готується до матчу з "Барселоною".

Бельгійський голкіпер "Реала" Тібо Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі мадридського клубу напередодні поєдинку 32-го туру іспанської Ла Ліги проти "Барселони".

Про це повідомляє видання Marca.

Куртуа отримав серйозну травму перед стартом сезону-2023/24. Бельгієць розірвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна, через що тривалий час перебував у лазареті мадридського клубу та тільки в березні повернувся до повноцінних тренувань.

Однак у жодному матчі цього сезону 31-річний бельгієць так і не зіграв. У середині березня Куртуа отримав нову травму. Лікарі діагностували у нього розрив внутрішнього меніска правого коліна. Тібо довелося перенести чергову операцію.

Thibaut Courtois is back in training! pic.twitter.com/YnS1kNDVhT — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 20, 2024

Зазначимо, що у зв'язку з травмою Куртуа основним голкіпером "вершкових" став Андрій Лунін, який виграв конкуренцію в орендованого у "Челсі" Кепи Аррісабалаги.

Нещодавно українець став героєм матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Лунін відбив два удари у серії пенальті та допоміг підопічним Карло Анчелотті продертися до півфіналу, де вони зіграють з мюнхенською "Баварією".

Поєдинок "Реал" – "Барселона" відбудеться в неділю, 21 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

За сім турів до кінця чемпіонату "Королівський клуб" лідирує в Ла Лізі, випереджаючи "Барселону" на вісім очок.

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