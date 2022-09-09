Коноплянка і ще двоє українських футболістів увійшли до символічних збірних туру європейських чемпіонатів

Одразу троє українців - Євген Коноплянка, Данило Ігнатенко та Євген Чеберко були включені до символічних збірних туру європейських ліг, де вони виступають.

Український вінгер "Краковії" Євген Коноплянка потрапив до символічної збірної 8-го туру чемпіонату Польщі.

У матчі проти "Ракува", який відбувся 3 вересня, 32-річний українець забив гол красивим ударом зі штрафного та отримав від статистичного порталу SofaScore високу оцінку 8.0. Команда Коноплянки виграла з рахунком 3:0.

Відео гола Коноплянки у ворота "Ракува"

Зазначимо, що Євген забив у другому поспіль поєдинку за "Краковію". Перед цим він відзначився дебютним голом за польський клуб у національному Кубку.

Після восьми турів "Краковія", набравши 13 очок, посідає четверте місце в чемпіонаті Польщі.

Український півзахисник "Бордо" Данило Ігнатенко потрапив до символічної збірної 7-го туру другого за силою дивізіону чемпіонату Франції.

25-річний українець долучився до виїзної перемоги своєї команди в матчі з "Парижем" (1:3), провівши на полі всі 90 хвилин

Після семи зіграних матчів "Бордо" лідирує у французькій Лізі 2, маючи у своєму активі 14 очок.

Український захисник "Осієка" Євген Чеберко увійшов до символічної збірної 8-го туру чемпіонату Хорватії.

24-річний український футболіст отримав від SofaScore оцінку 7.5. за поєдинок проти "Шибеніка", який завершився внічию - 1:1.

Після восьми турів "Осієк" з 9 балами розташувався на шостій сходинці елітного дивізіону чемпіонату Хорватії.

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