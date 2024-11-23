Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні: як покарали зіркового бійця UFC

Ексчемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні Нікіти Генд, яке сталося 2018 року в дублінському готелі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Суд присяжних зобов'язав 36-річного ірландця виплатити постраждалій 248 603 євро (206 000 фунтів стерлінгів).

Покарання спортсмен отримав за цивільним позовом, тобто його не могли притягнути до кримінальної відповідальності й ув'язнити.

Сам Макгрегор у соцмережі Х заявив, що збирається подавати апеляцію на рішення суду, однак потім видалив свою публікацію.

"Я буду оскаржувати сьогоднішнє рішення. Вказівка ​​судді та скромна компенсація були надані через напад, не було призначено компенсацію за завдання шкоди з обтяжливими обставинами.

Я розчарований тим, що присяжні не заслухали всі докази, які розглянув директор з державного обвинувачення. Зараз я зі своєю родиною, зосереджений на своєму майбутньому. Дякую за підтримку в усьому світі", – написав Макгрегор.

Суд встановив, що Генд та Макгрегор знали одне одного й іноді спілкувалися у соцмережах. У ніч злочину Генд зв'язалася з бійцем, який заїхав за нею та її та подругою на авто, після чого вони вживали кокаїн. Жінка стверджувала, що не бажала вступати у статевий контакт з Конором, але він застосував силу та вчинив сексуальне насильство.

На рахунку Макгрегора 22 перемоги та шість поразок у змішаних єдиноборствах (ММА). Конор не брав участі в поєдинках після перелому ноги, який отримав на турнірі UFC 264 в ніч проти 11 липня 2021 року. Тоді ірландець у першому раунді нокаутом програв американцю Дастіну Пор’є.

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