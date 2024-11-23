Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні: як покарали зіркового бійця UFC

Ірландця зобов'язали виплатити постраждалій солідну суму.
Ексчемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні Нікіти Генд, яке сталося 2018 року в дублінському готелі.
Про це повідомляє Sky Sports.
Суд присяжних зобов'язав 36-річного ірландця виплатити постраждалій 248 603 євро (206 000 фунтів стерлінгів).
Покарання спортсмен отримав за цивільним позовом, тобто його не могли притягнути до кримінальної відповідальності й ув'язнити.
Сам Макгрегор у соцмережі Х заявив, що збирається подавати апеляцію на рішення суду, однак потім видалив свою публікацію.
"Я буду оскаржувати сьогоднішнє рішення. Вказівка судді та скромна компенсація були надані через напад, не було призначено компенсацію за завдання шкоди з обтяжливими обставинами.
Я розчарований тим, що присяжні не заслухали всі докази, які розглянув директор з державного обвинувачення. Зараз я зі своєю родиною, зосереджений на своєму майбутньому. Дякую за підтримку в усьому світі", – написав Макгрегор.
Суд встановив, що Генд та Макгрегор знали одне одного й іноді спілкувалися у соцмережах. У ніч злочину Генд зв'язалася з бійцем, який заїхав за нею та її та подругою на авто, після чого вони вживали кокаїн. Жінка стверджувала, що не бажала вступати у статевий контакт з Конором, але він застосував силу та вчинив сексуальне насильство.
На рахунку Макгрегора 22 перемоги та шість поразок у змішаних єдиноборствах (ММА). Конор не брав участі в поєдинках після перелому ноги, який отримав на турнірі UFC 264 в ніч проти 11 липня 2021 року. Тоді ірландець у першому раунді нокаутом програв американцю Дастіну Пор’є.
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